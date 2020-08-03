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傳微軟煞停收購TikTok

2020-08-03 列印
　　中美關係緊張，令中國影片分享平台抖音海外版TikTok在美國前景未明。據白宮貿易顧問納瓦羅表示，總統特朗普最快周一才決定採取甚麼行動。而據報，早前微軟在特朗普表示反對後，收購談判已停止。TikTok美國總經理發聲明，強調無意遷離美國。

　　較早前路透社引述兩名知情人士指，字節跳動原本要求拆售TikTok後，保留少量股權，但白宮拒絕，字節跳動因此讓步，新的提案中，字節跳動將完全退出美國，同意完全拆售TikTok，由微軟公司接管美國的TikTok，或是由微軟以外的美國公司買下TikTok。

　　不過，華爾街日報報道，在特朗普表態之後，微軟已經暫停收購行動。內地《環球時報》總編輯胡錫進批評，華府與高科技公司聯手圍獵TikTok，是巧奪狂搶。

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