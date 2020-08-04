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金正恩禁平壤民眾養狗

2020-08-04 列印
　　北韓與國際關係緊張，據《朝鮮日報》引述北韓人士透露，因國際經濟制裁與新冠肺炎疫情的影響，不少民眾對金正恩心生不滿，而他又於七月時下令禁示首都平壤的居民養狗。分析認為，金正恩此舉是要安撫受經濟制裁及疫情影響的民眾情緒。

　　報道指，北韓過去的確也將飼養寵物這個行為，視為「腐敗的資本主義文化」。這次金正恩下令禁平壤居民養狗，並要求清楚掌握平壤居民的養狗狀態，寵物犬的下場，不是送到北韓中央動物園，就是被送到狗肉市場供人食用，如果有飼主不願意交出，飼主則會被強行帶走。此舉被狗主批評是毫無感情。



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