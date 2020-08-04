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愛潑斯坦兩座大屋8.5億元放售

2020-08-04 列印
　　被指利用未成年少女賣淫、去年八月在獄中自殺死去的美國富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein），其位於紐約和佛羅里達州的兩座大屋放售，總價高達一億一千萬美元（約八億五千八百萬港元）。

        其中一座物業是位於紐約曼克頓的獨立大屋（圖），叫價八千八百萬美元（約六億八千萬港元）。據悉，愛潑斯坦曾經在這座大屋內淫辱過一些女孩子。所有準買家都會獲告知這段歷史。另外，位於佛州棕櫚灘海旁大屋，叫價二千二百萬美元（約一億七千萬港元）。



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