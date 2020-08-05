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微軟續洽購TikTok 特朗普稱財政部應獲益

2020-08-05 列印
微軟續洽購TikTok 特朗普稱財政部應獲益
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　　美國總統特朗普昨日宣佈，容許包括微軟等美國公司收購中國短片分享程式「抖音」海外版TikTok，但交易大部份金額要撥入美國財政部，最後期限為九月十五日，否則之後會禁止TikTok在美運作。

　　在北京，外交部發言人汪文斌回應指，有關企業按市場原則與國際規則，在美國展開商業活動，遵守美國法律法規，但美方以「莫須有」罪名設限打壓，完全是政治操弄，促請美方不要打開潘多拉的盒子，否則將會自食其果，又呼籲美方不要將經濟問題政治化。

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