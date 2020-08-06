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關閉旗下廉航 維珍澳洲航空裁3000人

2020-08-06 列印
　　新冠肺炎導致世界航空業正面臨有史以來最大的經營危機，連行業巨頭維珍澳洲航空（Virgin Australia）周三亦宣佈，將關閉廉航子公司澳洲虎航（Tigerair Australia），裁員三千人，並準備在新資方領導下重組業務。而維珍大西洋航空（Virgin Atlantic）正在美申請破產保護。

　　由於顧客大減，維珍澳洲航空自四月起自願託管，以圖扭轉破產局勢。不過 維珍澳洲航空周三發聲明，將關閉旗下澳洲虎航，並裁員三千人，不過會保留六千名員工。



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