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中朝邊境城市氣爆 釀15死逾10傷

2020-08-06 列印
　　外媒報道指，北韓與中國接壤的邊境城市發生氣體爆炸，造成十五死及十多人傷。不過北韓、南韓和中國方面，至今均未就事故回應。

　　據美聯社的報道引述片段，爆炸火光從中國吉林省長白鎮亦可見，並傳出多下爆炸聲。有報道指現場傳出十下連爆。

　　據由脫北者成立的南韓媒體《每日北韓》報道，事件於周一發生，於北韓兩江道惠山市國境警備隊哨站長住所，其存放的汽油遭點燃後爆炸，波及鄰近民房。



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