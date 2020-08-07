﻿無視海關六度促移易燃物﻿ 貝魯特港口人員候懲

震動全球的黎巴嫩貝魯特港區大爆炸造成最少一百三十五人死亡，五千多人受傷，最少二十至三十萬人無家可歸。據半島電視台報道指，黎巴嫩海關曾至少六度發函請求將硝酸銨轉運卻無回覆。黎巴嫩政府周三證實，貝魯特港口管理部有一批人員現時被軟禁候查，並矢言，必會追究責任及對有關人等作出處分。



半島電視台（Al Jazeera）報道，在貝魯特這宗大爆炸發生後，大部份黎巴嫩民眾才知道港區倉庫裏放了二千七百五十噸硝酸銨。但分析公共紀錄和在線上公開的文件顯示，黎巴嫩的資深官員其實知悉，這批硝酸銨已存放貝魯特港第十二號倉庫內超過六年。



多國伸出援手



據報，在非高溫的正常存放環境下，硝酸銨不容易被引燃。因為它是種氧化劑，會使燃燒加劇並使其他物質更容易點燃，但它本身並不特別易燃。所以通常會對存放硝酸銨的場所定下非常嚴格規定，例如必須遠離燃料和熱源。



當局沒有披露總共有多少人被軟禁及候查，也沒有公佈被軟禁者的姓名。政府新聞部長沙馬德說，軟禁令適用於所有在該個倉庫內負責儲存、看管硝酸銨化學物質及處理相關文件的人員。



黎巴嫩最高國防委員會矢言，那些要對這宗事故負責的人，將會受到最重的懲罰。



多國對黎巴嫩伸出援手，包括一直與其不和的以色列。而土耳其將派遣二十名醫生往黎巴嫩、伊拉克就提供能源援助；伊朗則提供糧食援助及協助興建臨時醫院。美、英、德、荷等國均宣佈派遣救援隊伍前往當地，而曾管治黎巴嫩的法國總統馬克龍昨晚已親臨貝魯特視察。



中國國家主席習近平亦向黎巴嫩總統奧恩致慰問電，對遇難者表示深切的哀悼。中方又表示，願為黎方妥處有關事件，提供力所能及的幫助。



