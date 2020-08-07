慈父抱子避難片瘋傳 感動網民

黎巴嫩爆炸造成多人死傷，網上瘋傳多段爆炸瞬間的短片。當地記者Bilal Marie Jawich在爆炸時拍攝到，當地一名女護士在醫院被爆炸衝擊轟得倒塌之際，緊急抱起三名新生兒並把他們帶到安全地方！此外，網上流傳一段片，一名住在災區附近的男子聽到爆炸聲響後，一把抱起兒子並嘴中唸唸有詞將之塞進餐桌下避難，勇敢舉動引十九萬三千次觀看，網友更感歎父愛的偉大。



爆炸瞬間，黎巴嫩有一名二十九歲新娘賽布拉尼正拍攝婚禮影片，當鏡頭向着她拍攝的時候卻出現震耳欲聾的聲響，以及讓她幾乎站不住的劇烈搖晃。事後她表示唯一說的話，就是「感謝神，我們還活着。」



