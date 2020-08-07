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廣島原爆75周年 安倍促實現無核世界

2020-08-07 列印
　　日本廣島舉行儀式紀念原爆七十五周年。首相安倍晉三在儀式上表示，除堅持「無核三原則」外，日本會促請各國對話及採取行動，引領國際一起實現無核武的世界。日本在當地時間早上八時十五分，亦即七十五年前美國投擲原子彈一刻，在場民眾默哀一分鐘，悼念原爆死者。

　　據報，受疫情影響，本年的紀念式參加者少於千人，更有不少出席者戴有口罩。

　　廣島市長松井一實促請，當局簽署及批准加入聯合國《禁止核武器條約》，又呼籲各國領袖致力裁減核武。不過，安倍晉三就未有提及條約，但指出日本政府正就實現全球無核化而努力。

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