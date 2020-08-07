  • 2020年8月7日 星期五
  • 30º
  • 78%
熱門： 新冠肺炎全民檢測行蹤盛智文旅遊警示

日報新聞 > 國際

俄戰鬥機黑海上空 攔截兩美軍偵察機

2020-08-07 列印
　　臨近美國大選，美國對中俄的關係和局勢更為敏感。日前俄羅斯國防部發放片段，指一架俄羅斯戰鬥機在黑海上空攔截兩架美軍偵察機。據了解，是一周內俄方第五次在黑海上空攔截美軍偵察機。據俄方發放的當時片段指，周三有兩架美軍偵察機飛近俄羅斯黑海領空。而俄方就派出蘇-27戰鬥機，在安全距離下攔截和識別，美軍偵察機隨後離開。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd