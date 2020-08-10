貝魯特大示威 一死700傷

數以萬計民眾上周六在黎巴嫩首都貝魯特示威，抗議政府疏忽職守導致日前發生的港口倉庫大爆炸災難。激進示威者一度佔領外交部大樓及數座政府建築物。據半島電視台報道，示威中有七百多人受傷，警方拘留十九人調查，有一名警員在事故中死亡。黎巴嫩總理迪亞卜答應提早舉行大選，不過未有回應下台要求；而黎巴嫩新聞部長就於昨日宣佈辭職，是爆炸後首名下台的官員。



報道指，數以萬計群眾湧入前後市中心烈士廣場、闖入外交部大樓，另有數座政府建築物被示威者佔領，包括經濟部大樓、黎巴嫩銀行協會大樓和能源部大樓。至周六晚十時半，保安部隊在市內各處採取驅散行動。期間示威者向警察投擲石塊和放煙花，而警察就以催淚彈及橡膠子彈還擊。



