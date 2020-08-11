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貝魯特大示威演變騷亂 多國為黎巴嫩籌近三億美元

2020-08-11 列印
　　黎巴嫩貝魯特港口大爆炸引發的示威，再次演變成騷亂。防暴警察出動驅散示威者。現時多名官員相繼宣佈請辭，包括司法、新聞和環境部長。而周日國際援助黎巴嫩視像會議中，同意向黎巴嫩提供二億五千二百七十萬歐羅（逾二十三億港元）的緊急人道援助，亦承諾會就爆炸成因展開獨立可信調查，同時促請黎巴嫩政府改革。

　　馬克龍表示，國際援助黎巴嫩的總額為二點五二七億歐羅，當中法國提供三千萬歐羅（約二點七億港元）援助。馬克龍總統辦公室強調，這筆援助是無條件的，但長期援助就要視乎黎巴嫩的改革進程。中國政府中東問題特使翟雋宣佈，中國將為黎巴嫩提供一百萬美元（約七百八十萬港元）援助，用作救治受傷民眾，並向蒙受巨大損失或流離失所的家庭提供援助。　

　　特朗普則表示，美國將增派飛機，運送醫療物資、糧食及食水到黎巴嫩。特朗普亦承諾援助，不過就沒有透露援助金額。



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