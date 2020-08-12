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芝加哥大混亂　商店遭搶掠

2020-08-12 列印
　　美國芝加哥市不同地區由周日晚上至周一清晨時分發生一連串暴力衝突、搗亂和搶掠事件，整個城市陷入一片大混亂。期間警方與滋事份子爆發槍戰。警方拘捕了超過一百人。

　　網上片段可見，市內許多商店都被人搶掠，數以百計的人肆意搗亂及公然與警察對抗。一些被搶掠的商店距離市中心數公里，意味着混亂場面已經蔓延至郊區，許多設施都受到破壞。

　　芝加哥女市長萊特富特譴責暴力行為。她說，這兩天在芝加哥發生的事，與黑人男子弗洛伊德被警跪頸致死後所引發的抗爭行動無關。

　　據了解，早前當地一名可疑男子遭截查時開槍發難，警員開槍反擊後，事件被渲染宣傳；同時當地更流傳一宗虛報當地警方槍殺了一名十五歲青年，獲十萬點擊。

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