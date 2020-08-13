傳特朗普禁染疫國人從海外返美

美媒早前報道指，特朗普政府正考慮阻止現時身在海外、懷疑感染了新冠肺炎病毒的美國公民及擁有美國永久居留權的人返回美國。雖然當局還未作出最後決定，但民間的大型醫療機構、為外來移民爭取權益的組織及團體及美國僑民已經齊聲作出批評及反對。



僑民稱建議荒謬可笑



消息傳出後，許多人都感到驚訝，批評和反對的聲音四起。據報，西岸南加州一個大型醫療機構、為外來移民爭取權益的組織及團體、以及住在墨西哥的美國僑民，已經齊聲作出批評及反對。



南加州聖迭戈縣管理及營運五所醫院的斯克里普斯醫療機構的行政總裁戈達指：「我們的機構永遠不贊同不給予美國公民他們所需要的照顧。」聖迭戈難民衞生聯盟組織的幹事卡納蒂稱，上述消息令人感到極之困擾。有遷到墨西哥瓜達拉哈拉居住的僑民批評，上述建議荒謬可笑。



