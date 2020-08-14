  • 2020年8月14日 星期五
  • 32º
  • 72%
熱門： 特朗普秀茂坪街市雞翼新冠肺炎羅冠聰

日報新聞 > 國際

特朗普怨水流太慢 美放寬花灑頭限制

2020-08-14 列印
        很多地區都因應環保而推行節省食水措施，美國也不例外。美國總統特朗普就多次抱怨美國製花灑頭，指其水流太弱，以致無法好好地洗頭。多次抱怨終見成果，美國能源部提議放寬對於花灑頭規格的省水要求。不過環保團體隨即批評，建議將會浪費大量水和能源，增加溫室氣體排放。

　　據外媒報道引述特朗普早前訪問俄亥俄州的工廠時表示，指打開花灑後要浪費二十分鐘以上來洗頭。他形容，花灑頭的水是滴出來的。

　　能源部因而建議放寬對於花灑頭的省水要求，提議如落實，未來製造商便可提供備有多個噴嘴的淋浴器，而每個噴嘴分別出水量維持每分鐘最多二點五加侖。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd