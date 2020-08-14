拜登賀錦麗號召國民「重建美國」

美國民主黨總統參選人拜登和他的競選拍檔賀錦麗周三首度同台亮相。兩人異口同聲毫不留情地炮轟總統特朗普是一個「無能領袖」，又批他的抗疫手法、指責他應對氣候變化及失業率高企等問題的表現。特朗普就指賀錦麗根本搞不清楚狀況，又替政策辯護：「我們是世界呼吸器之王。」



競選集會上拜登和賀錦麗發表演說，拜登盛讚賀錦麗，指挑選她做拍檔是正確選擇，相信她可助他把特朗普踢出白宮。他又批評特朗普在處理新冠肺炎疫症、氣候變化及失業率高企等問題的表現，更指責特朗普經常發表種族主義言論，分化國家。賀錦麗亦抨擊特朗普的抗疫表現，說：「這種病毒攻擊幾乎每一個國家，但美國比起其他先進國家受到的打擊更大，原因是特朗普一開始就沒有認真處理。」



