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維珍尼亞州空軍直升機 遭射擊一機師傷

2020-08-14 列印
　　美國發生一宗罕見的槍擊事件。美國軍方周三證實，本周一在維珍尼亞州馬納薩斯有一架空軍直升機，於一千呎上空進行例行訓練期間，被人開槍射擊。機上其中一名機師受傷，暫未確定施襲者的身份和動機，而傷者獲治療後已出院。事發於當地時間周一中午十二時左右。出事的是一架空軍「UH-1N型」直升機，當時在馬納薩斯西北十六公里外進行例行訓練，在一千呎上空飛行。

　　直升機中彈後，機師馬上向地面控制塔報告，並即時飛往首都華盛頓以西的馬納薩斯地方機場緊急降落。

　　空軍和聯邦調查局均已介入調查，以確定是否有人蓄意發動襲擊，抑或只是有人隨意向天空開槍，誤擊中軍方直升機。

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