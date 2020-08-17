特朗普正考慮特赦斯諾登

美國總統特朗普昨日透露，正考慮特赦中央情報局前僱員斯諾登。藏身俄羅斯的斯諾登則連日轉發多條支持特赦的評論，強調早前揭露美國政府大規模竊聽行為，是「一項公共服務」。特朗普在記者會上被問及會否特赦斯諾登，他回應指，並不十分了解案件，但認為支持及反對特赦的雙方，論據都非常有力，強調會考慮特赦的問題。這是特朗普連續兩天回應有關問題，他日前接受訪問時便形容，已知悉很多人認為斯諾登應得到公正對待，雖不認識對方，但敢說「許多人站在他一邊」。該次表態亦一反特朗普過去的立場，他二○一六年競選總統時，曾形容對方是叛國賊及間諜，應判以極刑。



社媒轉發多條支持赦免言論



斯諾登則連日在社交媒體轉發多條支持赦免的評論，並發文指，白宮上次表示考慮赦免是在二○一六年，又形容揭露美國政府大規模監聽行為的做法是「一項公共服務」。



