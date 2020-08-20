史上最近！小行星與地球擦肩而過

美國太空總署（NASA）昨日發佈，一顆旅行車大小的小行星於上周日與地球擦肩而過。據報，兩者距離僅約二千九百五十公里，是史上最接近地球而又能觀察到的小行星。 小行星2020 QG約三至六公尺長，於格林威治時間十六日早上四時八分，飛越印度洋南部上空。2020 QG當時的和地球距離僅約二千九百五十公里。據報，2020 QG受到地球引力影響，飛行軌道出現約四十五度的轉向。



NASA指，就算2020 QG向地球直線前進也不可能造成任何傷害，只會變成「流星」。即在大氣中分解，形成天空中的火球。



據了解，類似大小的小行星每年總有幾次飛越地球，不過如非直對地球而來，或在大氣中爆炸的話，就很難記錄到。



