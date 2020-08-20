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台擬禁騰訊等影音平台 本土OTT順勢搶客

2020-08-20 列印
■台灣當局本年七月開始大力打擊盜版OTT平台。網上圖片
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　　台灣經濟部周二發佈，將在台灣地區代理或經銷內地互聯網視聽服務（OTT-TV）納入商業禁止項目表。於九月三日正式公告，相信會影響愛奇藝及騰訊等公司。消息一出，台灣本土的OTT平台亦順勢搶市，OVO昨天宣佈上架LINE TV、動畫瘋等APP，而台灣大哥大旗下myVideo也趁勢加緊宣傳。協助市場從盜版過渡到正版串流影音時代。逾六百六十萬會員的myVideo，就將焦點放在小朋友身上。將與兒童新樂園合作推出「樹蛙夏日電影院」，令觀眾可於特定時段入園免費觀賞大量著名動畫。

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