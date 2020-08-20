鐵騎士雙腳放車頭把手 時速175公里飛馳破紀錄

世界上有很多奇人特技，這次打破世界紀錄的英國特技電單車手戴維斯（Jonny Davies）。據了解他駕駛一輛電單車時把雙腳放在車頭把手左右兩邊，以時速一百七十五公里向前飛馳。這位年僅二十八歲、綽號「特技人容尼」（Stunter Jonny）的戴維斯表示，他本應可以駕得更快，個人紀錄是時速一百九十六公里，是他進行練習時所創的，但這不是官方紀錄，不獲承認。



據戴維斯的社交媒體上發佈的影片可見，他淡定而熟練的把雙腳擱在車頭把手上，再將電單車的車頭提起，只靠一個後輪向前飛馳數十米。然後再熟練的將雙腳放回和移動臀部回座位。



