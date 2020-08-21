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賀錦麗獲提名副總統候選人

2020-08-21 列印
■賀錦麗正式接受提名，在11月大選中角逐副總統。美聯社
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　　美國民主黨總統候選人拜登的競選拍檔、加州前黑人檢察官賀錦麗，周三在民主黨全國黨代表大會第三晚會議上，正式接受提名在十一月大選中角逐副總統。她呼籲國民團結，並猛烈抨擊特朗普抗疫無方致大量死亡。前總統奧巴馬亦批評，特朗普做總統只是他的另一個「電視真人騷」。

　　而特朗普就反擊，因為奧巴馬和拜登太差勁，我才以總統身份出現在大家面前。

　　會上賀錦麗指責特朗普「把我們的悲劇變成政治武器」。她呼籲選民在十一月投票支持拜登，因為拜登才是「把我們團結起來的總統」。她更表示：「擺在面前的有一件事：我們可以做得更好，而且值得擁有更好。」

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