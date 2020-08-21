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俄反對黨領袖 疑中毒昏迷命危

2020-08-21 列印
　　俄羅斯反對黨派領袖、經常公開批評總統普京的納瓦爾尼（Alexei Navalny，圖）周四早上，乘飛機從西伯利亞托木斯克前往首都莫斯科途中，突然感到不適及不省人事。飛機轉飛到西伯利亞另一個城市緊急降落後，他被送到醫院急救，現時入住深切治療部。

　　據他的發言人透露，他出現中毒的跡象。塔斯社引述醫生說，納瓦爾尼目前情況嚴重，仍未甦醒，需要依靠呼吸機協助呼吸。有人懷疑是他喝的茶被人落了毒。據了解，那是他早上唯一喝的東西。

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