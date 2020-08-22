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俄反對派領袖仍昏迷 體內未發現有毒物質

2020-08-22 列印
■俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼仍然留醫。美聯社
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　　俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼疑似中毒事件再有新進展。原本有德國非政府機構派醫療專機至俄羅斯接載納瓦爾尼至德國治療，但由於院方指納瓦爾尼情況不穩定，拒批他到其他地方治療。而納瓦爾尼的盟友和太太，就認為當局是蓄意阻撓他離境。

　　據納瓦爾尼正就醫的院方表示，他的血液及尿液樣本未發現有毒物質，對他健康急速惡化的原因仍在調查。

　　早前莫斯科當局指，如果有需要，可安排納瓦爾尼出國治理。而法國及德國均表示，願向納瓦爾尼提供醫療服務。德國非政府機構柏林電影支持和平基金會（Cinema for Peace Foundation）就安排一架醫療專機前往俄羅斯，希望接載納瓦爾尼往德國柏林的Charite醫院治療，據報院方也已經作好準備。

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