  • 2020年8月22日 星期六
  • 27º
  • 90%
熱門： 新冠肺炎全民檢測行蹤股評家奶粉

日報新聞 > 國際

美佛州「以蚊減蚊」 出動7.5億隻基因改造蚊

2020-08-22 列印
　　為滅蚊大家會去到幾盡？美國佛羅里達州政府經過數年激烈爭論，周四終於批准釋放多達七億五千萬隻經過基因改造雄蚊，以體內的一種蛋白質令後代的雌蚊早夭。這項被批為「侏羅紀公園實驗」的計劃，令環保團體不滿，警告這樣做會帶來無法預計的後果。

　　這項「侏羅紀公園實驗」，被環保團體指只是把公眾當作試驗品。有環保活躍份子警告，這樣做可能會破壞生態系統，當這些雄蚊與其他品種的雌蚊交配，可能會產生一種對殺蟲劑有抗禦力的混種蚊子。不過，參與這項計劃的公司堅稱，不會對人類和天然環境造成危險。據報，這些蚊子的代號為「OX5034」，為美國經營的 Oxitec 公司培育。（圖）

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd