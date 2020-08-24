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特朗普又發表偉論：

2020-08-24 列印
可不再與中國做生意！

　　中美關係隨美國大選逼近，愈來愈緊張。特朗普接受霍士新聞訪問時指「可不再與中國做生意」，他威脅如中國不正確對待美國，肯定會將美國經濟與中國脫鈎。



　　而前中國駐美大使周文重受訪時，亦表示相信兩國關係不可能回到以前。他指因美國對中國的看法變了，將中國視為對手。據霍士新聞預早公開的總統特朗普採訪片段節錄中，特朗普表示，可以不再與中國做生意，如果中國不正確對待美國，他肯定會將美國經濟與中國脫鈎。



　　據了解，類似的有關言論，是美國的新冠肺炎大爆發後開始，並逐步發展。





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