白宮顧問月底離任 15歲女也反特朗普

美國總統特朗普的顧問康韋（Kellyanne Conway）一家一直都因「挺特」和「反特」問題陷入政治分歧，最終康韋周日晚宣佈，將於本月底離開白宮，今後專注於家庭事務。外界憂慮會對特朗普角逐連任造成妨礙。



康韋用「感恩」和「謙卑」形容自己的白宮生涯。她在聲明中說：「這完全是我的選擇和心聲。我將在未來的某個時候宣佈下一步計劃。現在，對於我深愛的孩子們來說，將少一些戲劇性，多一些母愛。」



此外，因轉推「反特」影片而成網紅的十五歲女兒克勞迪婭（Claudia Conway），早前發推文不滿母親要在共和黨全國代表大會上發言支持特朗普，又透露自己童年受創及受欺凌，因此要尋求法律自立。康韋其後發文，表明會更關心子女。



