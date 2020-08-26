  • 2020年8月26日 星期三
  • 30º
  • 84%
熱門： 新冠肺炎晚市限聚令戲院陳彥霖

日報新聞 > 國際

美警槍殺黑人爆示威　市民無視宵禁上街遊行

2020-08-26 列印
　　美國威斯康辛州基諾沙市一名手無寸鐵的黑人男子，日前遭警察從背後連開七槍重傷送院，事件引發示威浪潮，當局因應實施宵禁令，但示威者昨日無視禁令，繼續上街遊行，導致多次警民衝突。

　　示威者連續第二晚上街示威，高呼「無公義，無和平」的口號，又向警員投擲雜物，警方施放催淚彈驅散，民主黨籍州長埃弗斯更出動一百二十五名國民警衞軍協助執法人員。此外，一段有關案件的影片曝光，顯示該名黑人被警員開槍射傷前，曾與數名警員扭打，最後掙脫，當走向自己的汽車時，遭警員連開七槍擊倒在地。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd