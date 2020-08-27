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美威州黑人中槍爆騷亂 州長宣佈進入緊急狀態

2020-08-27 列印
　　美國威斯康辛州基諾沙市黑人男子布萊克，在手無寸鐵的情況下被警員連開七槍打傷，導致下半身癱瘓，引發當地連續第三晚爆發示威騷亂。示威者投擲水樽及煙花爆竹及其他雜物，警察則施放催淚彈及橡膠子彈還擊。約二百名示威者無視宵禁令，在一間法院外集結，和在場的防暴警員爆發激烈衝突。示威者向警員投擲水樽及煙花爆竹及其他雜物，警察則施放催淚彈還擊。法院外有多部裝甲巡邏車戒備，不時向人群施放催淚彈。

　　較早前，州長埃弗斯頒佈緊急狀態令，並加派國民警衞軍協助警方維持秩序。有志願者自發清理大火現場的瓦礫，布萊克的家人歎兒子的命未獲重視，也呼籲市民停止暴力抗議。

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