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旭川Nicholas展望塔 入選「日本夜景遺產」

2020-08-27 列印
　　日媒報道指，夜景觀光協會（東京）認定旭川市神居町的休閒設施「旭川Santa Present Park」內的「Nicholas展望塔」為「日本夜景遺產」的設施型夜景遺產。據報，設施目前受到疫情影響未營業，但對此表示欣喜，指「希望成為讓大家知道展望塔的機會」。

　　據日本《北海道新聞》報道，日本夜景遺產由二○○四年開始運作，目的是宣傳夜景。遺產包括「自然夜景」、「設施型夜景」等四部門，通過該協會的事務局評價與擁有夜景觀光士一級資格的夜景達人組成的約四十人團投票決定。

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