NBA多隊罷賽支持反警暴 ﻿威州槍擊案﻿﻿白人疑犯被捕﻿

美國威斯康辛州基諾沙市黑人男子布萊克被警員槍擊重傷，引發示威騷亂，擾攘四天仍未平息。白宮表示，已經協助威斯康辛州部署了大約一千名國民警衞隊員。當地警方已拘捕一名十七歲白人青年，懷疑他與周二晚致兩死一傷的槍擊事件有關，落案控告他一級謀殺罪。 昨日多隊NBA球隊罷賽，以示支持反警暴示威。



基諾沙市第三晚爆發騷亂期間，據報，發生槍擊事件。有手機拍攝段顯示，一名白人青年在街上舉起半自動武器開火，並大叫「我要殺人」。警方調查後，鎖定一名十七歲青年，當地時間周三採取行動把他拘捕。當局沒有公佈疑犯姓名，現時仍扣留他問話。



NBA球隊密爾沃基公鹿宣佈，因為警員暴力執法，決定放棄同奧蘭多魔術的東岸季後賽首輪第五戰，以示抗議。繼公鹿隊決定罷賽後，湖人亦緊急召開球隊會議，據消息人士透露，湖人和拓荒者都已決定不參加今天的賽事。另外，雷霆和火箭隊也都決定拒絕出戰今日的對賽。







