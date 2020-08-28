彭斯參選副總統：拜登領導下不會安全

共和黨第三晚全國黨代表大會主打「法律與秩序」，今次的嘉賓都形容總統特朗普是執法者的支持者，又強調維護國家的法治。會上彭斯正式接受提名成為副總統候選人，警告如拜登任總統的話，國家前途令人憂慮。



同日，美國情報及執法部門指，至今未發現任何實質證據證明有外國企圖利用郵寄選票干預大選。



彭斯稱：「鐵一般的事實是……拜登領導下的美國，你們不會安全。在特朗普總統的統治下，我們與警務人員和執法部門在一起。我們不會削減警隊的經費，現在不會，永遠都不會。」



已宣佈辭職的白宮高級顧問康韋，亦在會上稱讚特朗普「善解人意，特別支持女性」，讓她擔當具有影響力的角色。



