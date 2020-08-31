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美警槍擊黑人示威持續特朗普將赴基諾沙視察

2020-08-31 列印
　　美國威斯康辛州基諾沙市因黑人男子布萊克遭警員連開七槍射癱引發的抗議浪潮持續。上周六約千人於當地法院外示威，呼籲透過投票改變現狀。布萊克父親老布萊克呼籲示威人群自我克制，別搶掠滋事。而總統特朗普就表示，將於周二前赴當地，會晤執法人員及視察因騷亂而造成的損毀情況。

　　據報，基諾沙市的街頭示威，其隊伍達一點六公里長，示威民眾高呼口號，而街上有國民警衞軍戒備。

　　布萊克父親老布萊克呼籲，群眾不要搶掠滋事。若以推動進步為目的會因此效果打折。據了解，布萊克在他的三個孩子面前，遭到警察從背後連開七槍，布萊克雖然生還，但腰部以下癱瘓。白宮則宣佈，特朗普將於周二到基洛沙市視察示威造成的破壞，並與執法人員會面。不過未說明會否探訪布萊克的家人。

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