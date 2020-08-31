美警槍擊黑人示威持續特朗普將赴基諾沙視察

據報，基諾沙市的街頭示威，其隊伍達一點六公里長，示威民眾高呼口號，而街上有國民警衞軍戒備。
布萊克父親老布萊克呼籲，群眾不要搶掠滋事。若以推動進步為目的會因此效果打折。據了解，布萊克在他的三個孩子面前，遭到警察從背後連開七槍，布萊克雖然生還，但腰部以下癱瘓。白宮則宣佈，特朗普將於周二到基洛沙市視察示威造成的破壞，並與執法人員會面。不過未說明會否探訪布萊克的家人。
醫管局爆出「累街坊」事件。食環署屍體處理組（俗稱執屍隊）上周接獲醫管局通知，到將軍澳醫院運走一名病人的遺體，其後才獲告知死者的檢測對新冠肺炎呈陽性，五名仵工因沒有穿個人防護裝備，恐有染疫風險，被送往隔...
2020-08-31
近日中國解放軍軍演活動期間，美國軍機經常現身。而昨日是南海軍演最後一天，據「南海戰略態勢感知」平台稱，美軍截至中午前至少有四架軍機飛入南海空域，創下近期紀錄，中媒指為「變本加厲」。 據環球時報引述「南...
2020-08-31
情侶間常有一些自以為是浪漫但只會惹起旁人側目的行為。台灣的《爆廢公社》就爆料，有人目擊台中有一名成年女子，硬坐上手推車上，還由男友任司機，在超市內穿梭。事件惹二千人留言，不但狂斥兩人沒有公德心，有人更指「要拿去普渡的」。 據社交媒體的群組《爆廢公社》的消息，有網民發一張一對男女在特賣場的照片。照中成年女子身穿白色上衣與熱褲，蜷曲坐在手推車內，前方是二人的貨品，而男生就一邊推着，一邊將頭放在女生的頭上，狀似非常親暱。發文更指：「逛大賣場如果看到這一幕，心裏有甚麼話對他們說？」 網民紛留言「要拿去普渡的」、「沒公德心」、「女兒長好大了」、「這麼早就要推出去曬太陽啊」；也有網友搖...
2020-08-31
由中國海外發展的飛鵝山洋房項目飛鵝山道三號，由五間獨立屋組成，戶戶連花園泳池，發展商正以現樓形式招標推售，日前首度開放現樓予傳媒參觀，其中3號示範屋面積3525方呎，裝修華麗，可俯瞰九龍半島及維港海景...
2020-08-29
資金流入提振中港股市，恒指上周累漲5.75%，連續第二周走高。美股持續破頂，帶動恒指上周夜期微升0.2%，但仍低水4點；港股ADR指數微升44點。美國政府據報擴大制裁11間華企，有分析指，此舉較點名制...
2020-08-31
奧巴美揚周六英格蘭社區盾射入一記「亨利式」的入球，帶領槍手於溫布萊與利物浦在九十分鐘賽和1:1，互射十二碼勝5:4。更重要是這個入球來自新「七號仔」布卡約沙卡的妙傳，後者恍似亨利當年的好拍檔皮利斯般，在身邊全力支援，難怪該名加蓬射手賽後暗示將於日內續約。 剛季以一己之力帶領阿仙奴取得足總盃冠軍的奧巴美揚，今仗面對新科英超盟主利物浦再又展示身價，十二分鐘於禁區頂左路位置右腳燙射遠柱破網，與當年亨利的招牌入球如出一轍。雖然紅軍換邊後靠中場南野拓實的入球在法定時間追和1:1，但他們於互射十二碼階段有新星利安比維斯達宴客，相反奧巴美揚第五輪射入，槍手勝5:4封王。 一個月內接連贏得...
2020-08-31
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
《2020香港小姐競選決賽》昨晚在新冠肺炎疫情下如期舉行，無線由最初「停辦」改為「復辦」，珠寶公司都暫停贊助今年的后冠及權杖。10位佳麗經過才藝、口材、泳衣等環節，終於由25歲混血佳麗8號謝嘉怡大熱封...
2020-08-31
普及社區檢測計劃由上周六起接受市民登記，截至昨晚一共有四十二萬人預約取樣，而分佈全港各區的一百四十多間檢測中心，部份未來幾天的預約已告滿額。目前仍難以估計有多少市民自願檢測，但人數愈多，愈有助當局找出隱性患者，阻截病毒在社區傳播。各界未來幾天應鼓勵界內人士響應檢測，尤其需要與人近距離接觸的行業，相關僱主要提供方便，發動員工參與這一次大篩查。 第三波疫情有緩和趨勢，昨天確診人數少於二十人，或令部份市民誤以為檢測並無逼切性，其實這是大錯特錯。不少專家苦口婆心地指出，病毒進入社區，一日未能找出隱形傳播者，疫情難以斷尾。秋冬將至，一旦發生第四波疫情，估計會有更多人染疫，後果或比第三...
2020-08-31
南非基維爾馬場於香港時間前晚舉行金盃賽馬日，全日賽事重頭戲之一為千八米一級賽冠軍盃，結果一對由練馬師桑德斯訓練的同主及同母兄弟馬包辦連贏，由騎師狄朗策騎的四歲馬Golden Ducat在終點上僅以短距離擊敗較其年長兩歲的同母兄長「彩虹橋」勝出，同場另一熱門「再顯光芒」僅跑第四。Golden Ducat服役至今出賽九次，取得三冠六位，今次是其自二月的好望角打吡後，第二場一級賽頭馬。另外全年最重要的大長途賽金盃，則由關銘諾策騎邵嘉輝馬房的Path To Victory一放到底，爆出四十倍大冷贏馬。 馬場浮世繪
2020-08-31