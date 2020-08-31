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自民黨總裁選舉 傳菅義偉加入競逐

2020-08-31 列印
　　上周五安倍晉三決定因潰瘍性大腸炎復發而決定離職，下任繼承者的討論如火如荼地進行，昨日被暱稱為「令和大叔」的內閣官房長官菅義偉，也傳出有意加入角逐。有分析指他一旦出馬，將成有機會勝選的候選人。而共同社周日報道指，日本首相安倍晉三計劃周一與美國總統特朗普進行電話協調，期望美方與下任首相繼續合作。

　　據日媒共同社引述相關人士透露，菅義偉已基本決定參選自民黨總裁選舉。由於黨內幾個派系都有人推薦菅義偉，他已開始檢討是否投入這場黨內選戰，如果菅義偉出馬，將成為有希望勝出的候選人。

　　《共同社》另一報道指，美日首相計劃周一舉行電話會談，預期安倍將就新首相上台的問題，強調日美同盟不變。

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