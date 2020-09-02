  • 2020年9月2日 星期三
  • 31º
  • 71%
熱門： 全民檢測孕婦新冠肺炎林鄭月娥屈穎妍

日報新聞 > 國際

﻿華府﻿﻿擬限制中國留學生赴美﻿ 外交部：破壞兩國交流例證

2020-09-02 列印
■美國國務卿蓬佩奧指出，華府擬限制中國留學生赴美 。美聯社
Previous Next

        中美緊張關係再次令駐美的中國留學生「受難」。美國國務卿蓬佩奧回應政府如何打擊中國人，利用學生簽證及學術研究身份為中方從事間諜活動時指，正考慮禁止中國留學生在一段時間內前往美國。

　　蓬佩奧指，可能在未來數星期或數個月，公佈細節。他強調，並非每名中國留學生都是間諜。蓬佩奧指控，中國相信至今已竊取價值數以千億美元的知識產權，並造成數萬、甚至數十萬個工作崗位的損失。

　　中國外交部發言人華春瑩昨日回應，如美國有大學撤銷研究人員簽證並限制內地人離境事件屬實，是美方破壞中美人文交流的例證。她又表示，「開放」、「包容」、「多元」，本來是美國建國之本，但今天的美國到處充斥「封閉」、「仇恨」及「排外」。她反問此情況還有多少中國家長，可放心將自己的子女，送到美國讀書。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd