去年反修例發生兩宗爭議性事件，一是「八三一」港鐵太子站事件中傳說有人死亡，二是職訓局學生陳彥霖被發現浮屍海面，其母親接受傳媒訪問，指女兒「是自殺不是被殺」，卻被網民質疑她是「假母親」。兩件事鬧得沸沸揚揚，隨着主角現身和死因庭的聆訊，兩宗事件出現突破性發展，足證網上瘋傳的訊息，無論內容如何聳人聽聞，大家沒有掌握任何真憑實據，必須抱懷疑態度，不要輕信。 「八三一」有人死亡之說，經警方調查沒有其事，港鐵提交閉路電視亦不見可疑，但仍有網民相信有人死亡，但日前被指「失蹤」甚至「死去」的「韓寶生」，竟然「翻生」，其真名叫王茂俊，自拍短片，自爆因參與示威而被警方控以暴動等八項罪名，現身在...

2020-09-02