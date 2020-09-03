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白俄開學日 數以千計學生罷課上街

2020-09-03 列印
　　白俄羅斯的反總統盧卡申科示威繼續，周二「開學日」更出現數以千計的白俄羅斯學生發動罷課，並上街示威，要求盧卡申科下台。

  外媒指，有數十名學生被警察帶走及扣留。而美國國務院指，正考慮制裁七名白俄羅斯人，指其有份參與偽造大選結果及用暴力手段對付示威者。「開學日」在首都明斯克各間大學門外，都有大批學生聚集，並遊行過市中心街道前往教育部大樓。沿途大叫「盧卡申科滾蛋」，又要求釋放政治犯。警方要求示威者更改遊行路線不果。採取驅散行動，拘捕了數十名學生。人權組織指，全日有六十二人被扣留，包括八名記者。



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