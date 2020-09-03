外媒指，有數十名學生被警察帶走及扣留。而美國國務院指，正考慮制裁七名白俄羅斯人，指其有份參與偽造大選結果及用暴力手段對付示威者。「開學日」在首都明斯克各間大學門外，都有大批學生聚集，並遊行過市中心街道前往教育部大樓。沿途大叫「盧卡申科滾蛋」，又要求釋放政治犯。警方要求示威者更改遊行路線不果。採取驅散行動，拘捕了數十名學生。人權組織指，全日有六十二人被扣留，包括八名記者。
白俄開學日 數以千計學生罷課上街
外媒指，有數十名學生被警察帶走及扣留。而美國國務院指，正考慮制裁七名白俄羅斯人，指其有份參與偽造大選結果及用暴力手段對付示威者。「開學日」在首都明斯克各間大學門外，都有大批學生聚集，並遊行過市中心街道前往教育部大樓。沿途大叫「盧卡申科滾蛋」，又要求釋放政治犯。警方要求示威者更改遊行路線不果。採取驅散行動，拘捕了數十名學生。人權組織指，全日有六十二人被扣留，包括八名記者。
GYM房按摩院桌球室等有條件重開 晚市堂食 周五起「加時」至十點
本港新冠肺炎疫情漸趨緩。政府有條件放寬限聚令，由本周五起容許餐廳晚市堂食至晚上十時，健身中心、按摩院、桌球室和保齡球場等可有條件重開，為期七日。有飲食業界人士形容新安排有好過無，促政府放寬每枱人數上限...
2020-09-03
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
美國防部預料中國核力量或超美 中方批渲染威脅圖挑動對立
中美關係持續緊張，美國發佈年度《中國軍事與安全發展報告》，預計中國核彈頭數量將在未來十年增加最少一倍，而中方在造船及研發導彈能力可能已超越美國。中國國防部指責，報告渲染所謂「中國軍事威脅」，加劇台海形...
2020-09-03
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
白俄開學日 數以千計學生罷課上街
白俄羅斯的反總統盧卡申科示威繼續，周二「開學日」更出現數以千計的白俄羅斯學生發動罷課，並上街示威，要求盧卡申科下台。 外媒指，有數十名學生被警察帶走及扣留。而美國國務院指，正考慮制裁七名白俄羅斯人，指其有份參與偽造大選結果及用暴力手段對付示威者。「開學日」在首都明斯克各間大學門外，都有大批學生聚集，並遊行過市中心街道前往教育部大樓。沿途大叫「盧卡申科滾蛋」，又要求釋放政治犯。警方要求示威者更改遊行路線不果。採取驅散行動，拘捕了數十名學生。人權組織指，全日有六十二人被扣留，包括八名記者。
2020-09-03
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
屋苑錄市價成交個案
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，美聯高級分區營業經理吳肇基表示，鰂魚涌太古城富山閣低層C室，面積684方呎，三房間隔，原叫價1280萬，減至1190萬沽出，呎價17398元，屬市價水平...
2020-09-03
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
納指升穿萬二關創新高 儲局或再放水 美股彈454點
雖然美國的經濟數據未有驚喜，但聯儲局理事暗示未來幾個月將公布新刺激經濟措施，刺激美股早段升逾200點。在蘋果公司等科技巨擘帶動下，標普指數以及納斯達克指數，早段同樣再創新高。港股夜期則遍軟，中段跌54...
2020-09-03
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
歐國聯試新兵 德刃出鞘殺牛
魯賓高辛斯憑去季於阿特蘭大的出色表現，得以首次入選德國國家隊，主帥路維直言希望在今次國際賽期考察此子。為證明自己，這名左翼衞勢於今晚歐洲國家聯賽A4組領軍主場擊敗西班牙，主勝去馬。 （香港開電視77、有線601、661台周五凌晨2:45直播） 德國今次大軍名單只得一張新面孔，就是阿特蘭大中場魯賓高辛斯。此子本身司職左閘，但上季被改造成左翼衞，即解放其進攻能力，各賽事貢獻十入球八助攻，是球隊殺入歐聯八強的功臣。眼見此子爆發，日耳曼軍團教練路維直言：「我今季一直有留意他，故決定召他入伍，看看他在國家隊是否同樣厲害。」 西班牙需時磨合 相反西班牙出師不利，翼鋒馬高阿辛斯奧和中場奧...
2020-09-03
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
四國麵包超人列車
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
暢談《路人甲》咀戲 王浩信急落閘 拒提老婆陳自瑤
王浩信、張振朗、高海寧、湯怡和馮盈盈等，昨日在電視城受訪及玩遊戲宣傳合演的劇集《反黑路人甲》。暢談在劇中多咀戲的王浩信，當記者的提問講到其妻陳自瑤（YoYo）的名字時，他卻即時「落閘」，拒答與老婆有關...
2020-09-03
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
商界講呢啲——新地十二大商場 加碼優惠一籮籮
第三波疫情叫做回落咗，逛街時喺保持社交距離下都可以鬆一口氣，大家買嘢都放心啲！所以新地旗下十二大商場（東港城、上水廣場、北角匯、[email protected]、將軍澳中心、Mikiki、PopWalk天晉滙、卓爾廣...
2020-09-03
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
馬場浮世繪——後日起投注處可預售投注
香港賽馬會一直密切留意二○一九冠狀病毒疫情的最新發展，並自八月二十九日起於非賽馬日重開場外投注處，讓顧客處理投注戶口事宜及辦理其他服務。 因應近日本地疫情再度緩和，確診數字持續錄得低雙位數，在審慎考慮場外投注處重開後的運作情況及顧客需求等因素後，本會決定由九月五日起，場外投注處於賽馬預售日提供賽馬投注服務，同時會處理香港賽馬會電子錢包設定，開設或重啟投注戶口，兌換現金券或中獎彩票，投注戶口存款或提款及轉帳設定等服務。 然而，場外投注處不會在賽馬日開放，也不會顯示賽馬賠率或播放任何足球賽事。 馬場浮世繪
2020-09-03
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6