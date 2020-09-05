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東京迪士尼休園 所在地稅收減少三億

2020-09-05 列印
　　東京迪士尼其實並不在東京，而在於千葉縣浦安市。昨日日媒傳出當地出現稅收短收，較當初預期少收四十二億日圓（即三億港元），為補收入需發行十一億日元地方債。

  據日本放送協會的報道，當地由於東京迪士尼度假區因應疫情休園四個月，旅館與餐廳都受到沉重打擊。浦安市本年度的稅收都較當初預期少四十二億日圓（即三億港元），而浦安市為彌補相關收入，將發行十一億日圓地方債。

  報道引述浦安市市長內田悅嗣表示，此次發生的稅金收入減少是史無前例。他形容，狀況非常嚴峻，希望能克服難關，不會影響市民服務。



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