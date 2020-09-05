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貝魯特大爆炸後一個月 瓦礫底探測到生命跡象

2020-09-05 列印
　　貝魯特發生大爆炸災難後一個月。拯救人員周四在市內一個住宅區一幢倒塌了的建築物瓦礫底，懷疑探測到有生命的跡象，可能仍然有被困的人生存。原本加緊挖掘，但數小時後因現場有塌陷危機而暫停，預料於當地時間周五早上再恢復挖掘。不過，暫停救援導致當地民眾不滿，有群眾跑到戶外聚集及表達憤怒。

　　據當地報道指，一隊救援隊伍和搜索犬在市內基馬爾茲區一個塌樓災場內，偵測到瓦礫底有類似心跳的聲音。當局將會運送專業感應設備前往現場，進行更深入探測。其中一名搜索隊員比達對記者說：「類似呼吸和脈搏跳動的跡象、加上溫度感應器顯示的結果，令人相信瓦礫底下可能有生命。」

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