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拉登侄女挺特朗普連任

2020-09-07 列印
■努爾自稱「內心是一個美國人」。 網上圖片
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　　美國「九一一」恐襲步入十九周年，襲擊主謀、已故恐怖大亨拉登的侄女努爾（Noor bin Ladin），表態支持美國總統特朗普連任，聲稱只有特朗普才能讓「九一一」之類的恐襲事件不再發生；她又警告一旦拜登當選，美國可能會遭受另一場類似恐襲。

　　據外媒報道指，現年三十三歲的努爾，是瑞士作家杜弗（Carmen Dufour）和拉登的哥哥伊斯蘭（Yeslam bin Ladin）的女兒。她於瑞士出生並現居當地，但自稱「內心是一個美國人」；據她表示：「自從特朗普二○一五年剛宣佈要選總統開始，我一直是他的支持者。」又認為特朗普必須連任，這對美國乃至整個西方文明的未來都至關重要。

　　努爾說自己經常戴上「讓美國再度偉大」口號的帽子，有時也會穿支持特朗普的連身睡衣，更經常在大西洋彼岸對抗許多仇視特朗普的人。

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