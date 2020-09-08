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白俄逾十萬人示威拘250人

2020-09-08 列印
■白俄羅斯連續第四個周日有大規模反政府示威。美聯社
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　　白俄羅斯連續第四個周日有大規模反政府示威，超過十萬名示威者在首都明斯克上街遊行，要求被指在大選中舞弊的獨裁總統盧卡申科下台。人權組織指，全國約有二百五十名示威者被捕，單在明斯克便有一百七十五人被捕。媒體影片顯示，有倒地的示威者被蒙面人毆打及腳踢。

有示威者被蒙面人毆打

　　示威期間，多人被身穿制服的警員帶走。亦有身穿黑衣、戴帽及蒙面的人把示威者帶上車。有人被制服倒地後，被持棍的蒙面人毆打及腳踢。亦有人持棍破壞附近咖啡店，再衝入內將人拉走，一批人尾隨他們叫喊。店員指，有人跑進咖啡店後，店員把門關上之後約二十名蒙面人破門進入，帶走數名男子。

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