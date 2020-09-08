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13具2500年歷史木棺 埃及吉薩省出土

2020-09-08 列印
■經歷了二千五百多年的歷史，木棺上的彩繪仍然保存完好，有助考古工作。
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　　埃及的歷史很悠久，時不時都會發現一些新遺跡。當地旅遊和文物部宣佈，日前一支埃及考古隊在吉薩省塞加拉地區，發掘出至少十三具保存完好的二千五百年歷史木棺。據初步研究顯示，這些木棺出土時仍然處於完全密封的狀態，表明自下葬後再未被打開。

　　旅遊和文物部長阿納尼與最高文物委員會秘書長瓦齊里上周日視察該考古工地。那十三木棺是在一個十一米深的墓穴中出土，在該墓穴中更有三個密封的壁龕。阿納尼指，這是繼去年樂蜀單個墓穴中出土三十具木棺後，再次在單個墓穴中出土數量如此眾多的木棺。據報，雖然經歷了二千五百多年的歷史，這些木棺上的彩繪仍然保存完好。目前考古隊還不能確定這些木棺的確切數量、主人及其身份。 而塞加拉地區是古埃及文明核心遺址，多名法老的金字塔和許多貴族的墓地都位於此地。

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