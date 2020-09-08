旅遊和文物部長阿納尼與最高文物委員會秘書長瓦齊里上周日視察該考古工地。那十三木棺是在一個十一米深的墓穴中出土，在該墓穴中更有三個密封的壁龕。阿納尼指，這是繼去年樂蜀單個墓穴中出土三十具木棺後，再次在單個墓穴中出土數量如此眾多的木棺。據報，雖然經歷了二千五百多年的歷史，這些木棺上的彩繪仍然保存完好。目前考古隊還不能確定這些木棺的確切數量、主人及其身份。 而塞加拉地區是古埃及文明核心遺址，多名法老的金字塔和許多貴族的墓地都位於此地。
13具2500年歷史木棺 埃及吉薩省出土
旅遊和文物部長阿納尼與最高文物委員會秘書長瓦齊里上周日視察該考古工地。那十三木棺是在一個十一米深的墓穴中出土，在該墓穴中更有三個密封的壁龕。阿納尼指，這是繼去年樂蜀單個墓穴中出土三十具木棺後，再次在單個墓穴中出土數量如此眾多的木棺。據報，雖然經歷了二千五百多年的歷史，這些木棺上的彩繪仍然保存完好。目前考古隊還不能確定這些木棺的確切數量、主人及其身份。 而塞加拉地區是古埃及文明核心遺址，多名法老的金字塔和許多貴族的墓地都位於此地。
市民留家 裸聊情緣局頻生 疫下網購騙案激增 半年涉款15.3億
市民留家避疫，多了時間上網，一不小心，墮入網上騙徒圈套。警方公佈今年上半年的科技罪案達六千四百多宗，比去年同期翻倍，當中網購騙案激增近三倍，不少涉口罩騙案，而裸聊勒索及網上情緣騙案亦上升，前者受害人包...
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五印青年藏南地區疑被擄
中印邊境關係緊張，有印媒上周五報道指，有五名印度青年於有爭議的藏南地區被中方帶走，不過直至昨日雙方都未就事件接到正式通報。據印度國防部指，目前已透過軍事熱線聯絡中國解放軍以了解有關事件。目前正等待中方...
2020-09-08
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日本災情處處 九州至少一死84傷 「海神」將撲向北韓及吉林
颱風海神周一凌晨橫掃日本，再於下午登陸南韓蔚山廣域市後向北移動，預期周二凌晨將會經北韓移入中國吉林，並於周二傍晚前後進一步深入黑龍江省，逐漸變為溫帶氣旋。而吉林正值秋收，當局呼籲，要嚴防積水致失收，引...
2020-09-08
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629呎前後花園 錦綉花園素淡裝潢溫馨大廳
錦綉花園位於元朗大生圍，為低密度洋房屋苑，環境恬靜。是次走訪的3房洋房放盤，實用面積890方呎，屋內均以淺杏色裝潢配於木質家具，並掛有多幅畫作，別具特色，洋房外連629方呎花園，住客可在此種植盆栽。 ...
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破紀錄凍資6777億 農夫山泉70萬人申請 暗盤升逾倍
打破港股歷史凍資紀錄的「水中茅台」農夫山泉（9633）今日掛牌，該股最終合共獲得逾70萬份認購申請，成為自2009年以來最多人認購的新股。由於一手難求，該股在多個暗盤中升幅均超過一倍，當中富途暗盤叫價...
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世盃翻版決賽 雄雞雙頹搏殺
今晚歐洲國家聯賽A3組重演一八世界盃決賽戲碼，當時冠軍法國在主場迎戰克羅地亞。高盧雄雞主力基沙文和基奧特皆於兩年前攀事業高峰，如今卻分別在巴塞隆拿和車路士陷入困境，勢必在西甲和英超本周開鑼前，領軍奏捷推銷自己，主勝可捧。（香港開電視76、有線602、603、662台周三凌晨2:45直播） 法國在一八世盃決賽4:2擊敗克羅地亞，射手基沙文攻入一球，獨取四球並列決賽周次席射手之外，更拒絕巴塞首次邀請，留在馬德里體育會的忠誠也贏盡掌聲。他去年最終轉投巴塞，卻未能跟王牌美斯擦出火花，如今還出現信心危機，上仗歐國聯作客1:0小勝瑞典射失十二碼，連續三次於國際賽極刑宴客。 為前...
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寶璣 Breguet Tradition Automatique Seconde Retrograde 7097
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
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廈門酒店房凌晨起牀擬開工 阿嬌見暈撼爆額 6cm傷口縫數十針
身在廈門拍攝網絡電影的鍾欣潼（阿嬌）昨日凌晨在入主酒店房內，意外跌倒撼爆額頭血流如注，經理人霍汶希和好姊妹容祖兒聞訊即由北京飛赴廈門照料，阿嬌的傷口有6厘米需縫數十針，手術後留院休息無大礙。 鍾欣潼（...
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社論——把握機會 堵截漏網 「毒源」
普及社區檢測計劃由九月一日開展，截至昨天為止，一共找出十六名隱性患者。有人誤以為這個數字偏低，只佔已檢測市民中一個小比例，從而質疑這次大篩查的成本效益，但持這種想法的人，可說是大錯特錯，他們並不了解這次普檢的真正社會功能。 截至昨日下午近六時，約有近一百一十九萬人網上登記預約，其中一百零八萬人接受了採樣，經化驗並確認之後，已經找出十六人呈陽性反應，比率為百分之零點○○一四，表面看來，這個比例極低，但實際而言，每找出一名隱性患者，等同截斷社區中一條隱藏的病毒傳播鏈，直接阻止往後更多人受病毒感染，可以挽救更多人的性命。由於性命攸關，怎可說這次大篩查不重要。 大篩查進入倒數時刻，...
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馬場浮世繪——騎師停賽期不再止一日
上個馬季逢新冠肺炎全球爆發，港府及多個國家都先後修訂本身的出入境限制，令到好幾位騎師都未能如期來港客串，因而曾觸發騎師荒。馬會有見及此，競賽小組於是修改就騎師犯不小心策騎時的停賽量刑，由今年四月下旬至七月中煞科的接近三個月時間，所有騎師若有犯規，停賽期都止於一個賽馬日，其餘停賽日數都以罰款代替。不過今季開鑼，騎師人數已回升至二十人，競賽小組經酌情後，決定回復以往的量刑方法。開鑼日的沙田賽事，黃皓楠便因策騎「佳運來」阻及他駒，被判罰停賽兩日並未可以罰款代替一日刑期。 馬場浮世繪
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