米歇爾受訪坦承 曾想把奧巴馬掟窗外

美國前總統奧巴馬和夫人米歇爾將於下月慶祝結婚二十八周年。米歇爾受訪時分享夫婦的相處之道，表示「就算遇到困難也不代表要放棄」。她坦承她也有「想把奧巴馬掟出窗外」的時候。



米歇爾稱，現今一代中已有幼孩的年輕夫婦，常由於身心疲累及精神緊張，忽略夫妻關係。她提及早前宣傳著作時，都曾表示她有過「想把奧巴馬掟出窗外」的繃緊時期。



她表示：「大家都知道，那種感受是很繃緊的，但不表示你要放棄。這些困難，可以持續很長時間，可以是以年去計算。」



她稱，許多人都不願意去談論困難。很多時，年輕夫婦遇困難便放棄，但她表示，如果在困難時期放棄，便會錯失一切的美好。







