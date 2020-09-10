黑人被蒙頭致死事件 紐約警隊兩巨頭下台

紐約州羅切斯特市的黑人男子普魯德被套上頭套窒息致死事件，除觸發連串示威後，更令當地黑人警察總長辛格爾特里和副警察總長莫拉比托決定提早退休。而羅切斯特市的黑人團體對此表示歡迎，但同時認為女市長沃倫也需引咎辭職。



據羅切斯特黑人女市長沃倫周二在市議會會議上宣佈，辛格爾特里和莫拉比托下台的決定。



沃倫表示，不是她要求辛格爾特里和莫拉比托退休的。更透露，警隊內還有其他高層也可能會離去。效力羅切斯特警隊二十年的辛格爾特里發表聲明稱：「作為一個正直及有誠信的人，當有外來力量企圖摧毀我的人格時，我不會無動於衷，坐視不理。普魯德死亡後，我接獲通知後所採取的行動，被人不根據事實而作出錯誤描述及政治化，那不代表我的立場。」



