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獲提名諾獎 特朗普狂發文「恭賀自己」

2020-09-11 列印
　　美國總統特朗普由於促成以色列和阿聯酋達成關係正常化協議，獲挪威國會議員蒂布林─耶德（Christian Tybring-Gjedde）提名，角逐明年的諾貝爾和平獎。再次獲提名的特朗普立即在Twitter連發及轉發十數篇貼文，以慶祝自己獲提名並且致謝。而白宮發言人亦稱：「這是件大事，而且實至名歸」；不過挪威諾貝爾委員會方面，就拒絕對特朗普獲提名一事置評。不過耶德稱提名特朗普並不是要討好後者。

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