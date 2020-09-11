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全球野生物數量 50年內「災難式下降」

2020-09-11 列印
　　過去五十年很多地區都發展現代城市，對自然環境的影響很大。據世界自然基金會（WWF）發表一份報告，指全球野生物數量在不足五十年內劇減超過三分之二。報告形容野生物數量出現「災難式下降」，而下降的速度未見減慢的跡象。若情況持續，將對人類所依賴的自然生態系統構成威脅。報告涵蓋的範圍，包括保育人員和科學家在世界各地觀察的數以千計不同種類的野生物。自一九七○年至今，二萬種哺乳類動物、雀鳥、兩棲動物、爬蟲和魚類的數量，平均減少了百分之六十八。

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