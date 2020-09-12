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美911事件19周年 疫下悼念活動縮減

2020-09-12 列印
　　昨日美國911恐襲事件十九周年，當地的悼念儀式受疫情影響，本年的活動將由家屬讀出死者名字的環節，改為以錄音讀出。而每年都亮起的「悼念之光」（tribute in light）一度因應疫情取消，不過據視博恩電視聯播網報道指，在強烈抗議後又恢復。

　　據美媒報道，在紐約世貿遺址仍然會舉行悼念和默哀儀式，副總統彭斯、民主黨總統候選人拜登，以及近三千名死者家屬將會出席。主辦單位為減少人群接觸，以錄音讀出死者名字。不過其他團體發起的儀式，由死者家屬讀出遇難者名字。據了解，團體認為錄音不能反映家屬的傷痛，並相信儀式能於保持安全社交距離的情況下完成。

　　一度取消的「悼念之光」，由四十四個七千瓦氙氣燈泡組成，這些燈泡排列成兩個四十八平方英尺的雙子塔形狀。每年的九月十一日日落時份亮起，直到翌日日出為止。

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