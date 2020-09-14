納瓦爾尼中毒事件 料刺激俄地方選情

蘋果新iPhone快將推出，「果粉」最期待的是將正式引進的5G功能；相信到明年，5G服務對全球的衝擊才真正顯現。倘若個人和企業還不積極研究和投入下一波高新科技的應用，被淘汰的速度隨時跟5G一樣快。 很多人誤以為5G電訊服務只是快了，對要求速度不高、不是經常上下載大量數據的人來說，4G已夠用。其實5G帶來的影響，涉及全球所有科技平台，包括雲端、IOT物聯網、互聯網金融、AI等技術的新一輪全面整合和升級機會。不少走在前端的企業和創意達人已快速全面投入5G帶來的機遇，還停留在懂得用Zoom和網上銷售平台就以為搭了科技順風車的人，只是困在山寨思想的世界而已。 在5G服務和高速網絡服...

2020-09-14