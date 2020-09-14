東部城市哈巴羅夫斯克，有民眾上街示威聲援納瓦爾尼及要求選舉公平公正舉行。有人更指，落毒事件與克里姆林宮有關，但早前俄羅斯當局已矢口否認。
納瓦爾尼中毒事件 料刺激俄地方選情
東部城市哈巴羅夫斯克，有民眾上街示威聲援納瓦爾尼及要求選舉公平公正舉行。有人更指，落毒事件與克里姆林宮有關，但早前俄羅斯當局已矢口否認。
抗疫疲勞尋刺激 留家「報復式」賭外圍激增
疫情之下，留家避疫成為新常態，同時衍生抗疫疲勞。有戒賭輔導中心指出，疫情期間，多了人網上尋刺激，參與非法外圍賭博，近日有求助個案甚麼都賭，包括下注誰是下任美國總統，亦有人整日沉迷下注，「賭足二十個鐘外...
2020-09-14
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涉隱瞞與解放軍關係 華女被美起訴准保釋
中國生物科研人員唐娟（Juan Tang）因申請美國簽證被指瞞報與中國解放軍的關係，被控告簽證詐騙，昨日傳出她獲准保釋，目前正在隔離。不過，控方認為唐娟有潛逃風險，要求再次將她羈押。據報，法官下令唐娟要在作擔保的律師家中隔離十四天，期間外出必須經審前服務人員批准，及在律師在場下才可透過電話或視像會議諮詢中國領事館官員意見。 唐娟這次獲准保釋，是由一名中國移居美國的華裔男律師提出以價值七十五萬美元（約五百八十五萬港元）的房屋作擔保。據了解，華裔男律師指，其幫忙是要顯示美國司法制度公平。控方就憂慮唐娟潛逃，指該律師與唐娟素未謀面，即使其逃離美國亦不會有任何損失，要求將案件交由另...
2020-09-14
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俄州高官：準備應對大規模死亡 特朗普將赴加州視察
美國西岸的山火繼續燃燒。據報已造成三十人死亡，及多達四千幢建築物被焚毀，有近五百萬畝的土地化成焦土，多日以來該區都被濃煙圍繞。總統特朗普表示，周一會前往加州視察，又質疑民主黨對手拜登曾服藥改善黨內初選...
2020-09-14
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藝里坊‧2號562萬入場
港島西營盤單幢住宅項目藝里坊‧2號，日前突擊公佈首批55伙價單，均為開放式及一房戶，折實562.848萬起，最快月內開售。 恒基營業（二）部總經理韓家輝指出︰「藝里坊‧2號首批55伙，包括15伙開放式...
2020-09-12
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觀望氣氛濃厚 大市交投縮水 恒指本周料屬上落市
經歷月初科技股震盪後，投資者無心戀戰，成交不斷縮水。市場分析認為，本周港股仍處觀望階段，繼續炒上落市，料於24000至24500點窄幅波動。分析預期待科技股回穩，以及憧憬疫情解決利好傳統經濟股，大市才...
2020-09-14
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林伯用刀大考驗 檢測夏維斯
車路士上季被禁註冊新球員，領隊林柏特掀起一股青春風暴打出驚喜。今夏解禁後，藍獅即豪購五星，當中以轉會費最高的二十一歲新星夏維斯最受注目，但後者可勝任進攻中場、右翼和前鋒，如何雕琢這名德國新貴，正是林柏特今晚英超首輪領軍作客白禮頓的有錢煩惱。 （Now621台周二凌晨3:15直播） 今夏藍獅豪斥二億三千萬鎊（約二十二億八千萬港元）簽入五名新兵，最受注目無疑是去季各賽事為利華古遜獨取十八球和九助攻、身價高達七千二百萬鎊的夏維斯。林柏特直言：「我踢進攻中場出身，所以見到一位擅長入球的攻中時，便會特別留意，故已視察夏維斯一段長時間了。」林伯亦補充：「他的踢法十分獨特，身高六呎二吋在...
2020-09-14
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專店公展 718 GTS 4.0 辣跑雙雄
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
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爆額6cm見骨縫數百針 阿嬌啪消炎藥復工舉V遮傷口
鍾欣潼（阿嬌）日前凌晨時份，在內地廈門的酒店房，起牀準備開工，卻因見暈跌倒頭撼雲石邊，致額頭造成6cm見骨傷口，經理人霍汶希透露，重傷的阿嬌先後接受兩次縫合手術，縫了數百針兼停工養傷。事隔不足一星期，...
2020-09-14
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慧眼看世界——準備，改變！
蘋果新iPhone快將推出，「果粉」最期待的是將正式引進的5G功能；相信到明年，5G服務對全球的衝擊才真正顯現。倘若個人和企業還不積極研究和投入下一波高新科技的應用，被淘汰的速度隨時跟5G一樣快。 很多人誤以為5G電訊服務只是快了，對要求速度不高、不是經常上下載大量數據的人來說，4G已夠用。其實5G帶來的影響，涉及全球所有科技平台，包括雲端、IOT物聯網、互聯網金融、AI等技術的新一輪全面整合和升級機會。不少走在前端的企業和創意達人已快速全面投入5G帶來的機遇，還停留在懂得用Zoom和網上銷售平台就以為搭了科技順風車的人，只是困在山寨思想的世界而已。 在5G服務和高速網絡服...
2020-09-14
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馬場浮世繪——高伯新開金庫補賀生辰'
高伯新上季成績普通，上周三兩匹他投的「仍然贏」的「鵲橋飛渡」雙雙報捷，更顯面目無光。但所謂知恥近乎勇，昨日練者便憑「大金庫」打開今季勝門，剛好他上周六五十一歲生日，可算為自己補送壽禮。 高伯新賽後開心...
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