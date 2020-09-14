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納瓦爾尼中毒事件 料刺激俄地方選情

2020-09-14 列印
　　俄羅斯周日舉行地方選舉，將選出十八名州長、以及各地的地方議會和市議會議員，被視為是明年議會選舉的指標。而今次是反對派領袖納瓦爾尼懷疑被落毒後的首次選舉，外界關注事件能否刺激俄羅斯反對派的選情，以進一步挑戰執政黨「統一俄羅斯」在議會的地位。據報，俄羅斯當局容許部份地區上周五起提前投票，遭獨立選舉監督機構批評，認為將選舉周期延長，監察員更難發現欺詐行為。反對派亦推動「智慧投票」策略，共提名逾千名候選人，擬在有勝算的選區中擊敗執政黨。

　　東部城市哈巴羅夫斯克，有民眾上街示威聲援納瓦爾尼及要求選舉公平公正舉行。有人更指，落毒事件與克里姆林宮有關，但早前俄羅斯當局已矢口否認。

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