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美小雪豹萌樣曝光 秒殺一眾網民

2020-09-14 列印
　　疫情之下很多動物園關閉，園方為持續保持大眾對動物的關注都紛紛在網上發佈動物資訊。美國伊利諾州的芝加哥布魯克菲爾德動物園，就決定曝光出生僅三個月大的小雪豹，其萌樣秒殺一眾網民，都大呼心都融化了！園方指，小雪豹阿哈瓦（Ahava）自出生後一直待在媽媽身邊，等牠熟悉環境及天氣允許後，就會開放予公眾觀看。據報，阿哈瓦個性好奇，已開始四處探索自己的棲息地。園方又指，小雪豹會留在媽媽身邊年半至兩年，就可獨當一面。

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