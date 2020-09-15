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和歌山大熊貓 「永明」 28歲生日

2020-09-15 列印
　　日本和歌山縣白濱町娛樂設施「冒險世界」中有一隻十五熊貓之父、雄性大熊貓「永明」，昨日是牠的二十八歲生日，而熊貓二十八歲相當於人類八十多歲的高齡。據日媒報道，永明得到飼養員贈送的竹子裝飾，及「2」「8」形狀的冰塊為禮物。

  共同社引述飼養員指，永明精神飽滿的模樣令工作人員和參觀者都獲得活力。她表示，期望永明如竹子般強有力地生長，因此在禮物中融入了牠今後亦要健康長壽的祝願。

  雄性大熊貓「永明」是十五隻熊貓寶寶的父親，而第十六個寶寶最快有望今秋誕生。牠先後共有兩個配偶，分別是二○○八年逝世的「梅梅」及現年二十歲的「良濱」。



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