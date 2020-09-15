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白俄15萬人促總統下台　盧卡申科晤普京尋求支持

2020-09-15 列印
　　白俄羅斯反政府示威已步入第六周，首都明斯克周日有超過十五萬人上街遊行，遊行隊伍綿延數公里。內政部證實，警方拘捕超過四百人；而其他十六個城市的示威，警方就在部份地區發射水炮驅散。據報，白俄羅斯總統盧卡申科周一與俄羅斯總統普京會晤，以尋求俄方支持。不過外界憂慮俄方將乘亂入侵白俄羅斯。據報盧卡申科宣稱在八月的總統大選囊括八成選票連任，引爆國內示威潮。示威者抗議他在選舉中舞弊。盧卡申科否認，還宣稱是外國勢力操控了這些示威抗議。報道指目前跡象顯示普京無意任由鄰國的總統被推翻。上月已應白俄要求成立後備警察部隊，必要時提供支持。

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